Fondazione Open, Pellegrino (IV): “Mai avuto dubbi su trasparenza di Renzi e Boschi, si apra dibattito su tempi e modi della giustizia in Italia”

“Il proscioglimento di Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e delle altre persone coinvolte nell’inchiesta aperta dalla magistratura sulla Fondazione Open, con una sentenza di non luogo a procedere, conferma quanto ho sempre pensato sulla trasparenza, sull’integrità morale e sull’alto senso delle istituzioni che hanno caratterizzato e caratterizzano la loro vita politica e personale. Ci troviamo, tuttavia, di fronte all’ennesima testimonianza della necessità di aprire un serio dibattito politico per riformare un sistema giudiziario che nel nostro Paese necessita di tempi e modi adeguati, così come l’Europa ci chiede da tempo”. Così Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva nel Consiglio regionale della Campania.













