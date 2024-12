Stellantis, il rilancio del brand parte da Napoli: allestito un set per il nuovo spot Alfa Romeo

122 Visite

Il Golfo di Napoli si prepara a trasformarsi in un set cinematografico per le quattro ruote. Stellantis, il colosso automobilistico, ha scelto il cuore pulsante della città partenopea per girare il nuovo spot pubblicitario della celebre Alfa Romeo.

Lungomare di via Caracciolo, Rotonda Diaz, via Partenope, piazza dei Martiri e piazza del Plebiscito sono solo alcune delle location che ospiteranno le riprese, trasformando i luoghi simbolo di Napoli in un palcoscenico per le nuove vetture del marchio italiano.

La decisione di Stellantis arriva in un momento di grande fermento per il settore automotive in Italia. Dopo le recenti tensioni, il gruppo ha presentato il “Piano Italia”, ribadendo il proprio impegno nel Paese e annunciando importanti investimenti. Il governo, dal canto suo, ha stanziato ingenti risorse per sostenere il settore, con l’obiettivo di rafforzare la produzione nazionale.

La Campania, e in particolare Napoli, giocano un ruolo strategico in questo piano. Lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, uno dei più importanti del gruppo, rappresenta un pilastro fondamentale per la produzione automobilistica in Italia.

Le riprese dello spot, previste per durare tre giorni, non solo valorizzeranno le bellezze della città partenopea, ma daranno anche un forte segnale di ripresa economica. L’evento, infatti, oltre a generare ricadute positive sull’indotto turistico, contribuirà a promuovere l’immagine di Napoli a livello internazionale.

Jean-Philippe Imparato, responsabile Europa di Stellantis, ha sottolineato l’importanza dell’Italia per il gruppo e ha annunciato ambiziosi obiettivi di crescita per la produzione nazionale













