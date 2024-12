Dramma familiare a Firenze: quattro morti, un bambino lotta tra la vita e la morte

238 Visite

Una tragedia ha sconvolto la quiete di San Felice a Ema, frazione alle porte di Firenze. Tre adulti e un bambino sono stati ritrovati senza vita all’interno della loro abitazione. Un’altra drammatica scoperta è quella di un bambino ancora in vita, ma in condizioni critiche, che è stato immediatamente trasportato all’ospedale pediatrico Meyer.

Le prime indagini sembrano indirizzare le cause del decesso verso un’intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, stanno ora lavorando per accertare le dinamiche esatte dell’accaduto e mettere in sicurezza l’abitazione.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire le ultime ore della famiglia, ascoltando i testimoni e acquisendo tutti gli elementi utili per chiarire le cause di questa terribile tragedia.













