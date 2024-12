151 Visite

Sobrio rinfresco in prefettura, per il tradizionale augurio in vista delle imminenti festività natalizie. Presente, naturalmente, il prefetto Michele di Bari, tanti politici dell’area metropolitana, sindaci in primis, tra cui Manfredi, Manzoni, Sabino, Della Ragione, Zinno e tanti altri. Presenti anche rappresentanti delle forze dell’ordine e il prelato noto in alcuni ambienti come “tengo famiglia”.













