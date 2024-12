Nuovi innesti per la 3P Friends Arzano Futsal

177 Visite

La 3P Friends Arzano Futsal annuncia tre nuovi innesti: Torelli, Grillo e Abbate

La 3P Friends Arzano Futsal comunica ufficialmente l’ingresso in rosa di tre nuovi giocatori: Luigi Torelli, Tommaso Grillo e Matteo Abbate. I nuovi acquisti rappresentano un importante passo avanti per il progetto tecnico della società, che punta a un mix equilibrato di esperienza e giovani talenti per affrontare con ambizione il campionato di Serie C2.

Luigi Torelli, laterale di grande esperienza e qualità, ha alle spalle una carriera di altissimo profilo nel futsal. Dopo aver militato in squadre prestigiose come Napoli Vesevo (Serie A2), Frattese, LPG Casoria, Real Acerra, Partenope e, più recentemente, Amalfi, Torelli porta alla squadra arzanese leadership e competenze maturate in anni di successi. “Ho scelto Arzano per il legame di amicizia con il presidente e per la serietà della società,” ha dichiarato Torelli. “Conosco bene questo gruppo e credo nel progetto tecnico. Voglio mettere la mia esperienza al servizio della squadra per aiutarla a raggiungere traguardi importanti.”

Tommaso Grillo, laterale con un passato in squadre di C1 come Futsal Terzigno, arriva con un bagaglio di esperienza e qualità tecnica, confermate dai suoi 30 gol realizzati nelle ultime due stagioni. La sua duttilità tattica sarà un valore aggiunto per la formazione di mister Ligurso.

“Grillo è un rinforzo che abbiamo voluto fortemente,” ha commentato il direttore sportivo Ciro Sapio. “Ha tutte le caratteristiche per fare bene e per contribuire sia sul piano tecnico che in termini di gol.”

Matteo Abbate, classe 2004, è un laterale che rappresenta il futuro del club. Dopo aver mosso i primi passi con Napoli Barrese e Futsal Barra, il giovane talento è pronto a proseguire il suo percorso di crescita con la maglia della Friends Arzano. “Siamo entusiasti di accogliere Matteo, un ragazzo dalle grandi potenzialità e con un atteggiamento estremamente positivo. È un profilo che incarna la filosofia della nostra società, orientata a valorizzare i giovani talenti,” ha sottolineato il direttore generale Giorgio Ruta.

La società conferma così il proprio impegno nel consolidare una rosa competitiva, puntando su innesti mirati per affrontare con determinazione la seconda parte della stagione. Con l’arrivo di Torelli, Grillo e Abbate, la 3P Friends Arzano Futsal si prepara ad affrontare le prossime sfide con ambizione, senza perdere di vista l’obiettivo di coniugare risultati sportivi e crescita individuale dei propri giocatori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews