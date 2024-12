Meloni infiamma Atreju: “Avanti con riforme”. Poi gli attacchi a Schlein, Prodi e Landini

centri per migranti in Albania

rapporto con gli Stati Uniti

numeri dell’occupazione

sicurezza

In un’ora di discorso, la presidente del Consiglio e leader di Fdi tocca praticamente tutti i principali temi di attualità, al centro dell’agenda di governo: dai contestati(che “funzioneranno”, assicura, “perché io sono una persona perbene e voglio combattere la mafia”) alche tra poco meno di un mese vedranno il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, passando per i(“in due anni 850mila occupati in più, Berlusconi sarebbe fiero di noi”) e per la, “emergenza sociale, che si scarica soprattutto sulle fasce più deboli della nostra popolazione”.