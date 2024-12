Incendio a Fuorigrotta, ripristinata fornitura elettrica all’ospedale

200 Visite

Incendio alla cabina elettrica nel quartiere Fuorigrotta a Napoli: torna la fornitura elettrica all’ospedale San Paolo. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato con urgenza il centro coordinamento soccorsi per seguire l’incendio che questa mattina, a partire dalle 13 circa, ha interessato una cabina primaria di trasformazione Enel tra via Terracina e via Cinthia, nel quartiere di Fuorigrotta.

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti con 3 squadre e 3 autobotti e le operazioni di spegnimento stanno procedendo. Nel frattempo, Enel distribuzione ha rialimentato l’Ospedale San Paolo, sta operando alla rialimentazione dell’impianto e, inoltre, ha predisposto anche l’intervento di Power Station (grossi generatori di Energia Elettrica) per ripristinare quanto prima il servizio.













