Brutta tegola per Conte: il Napoli perde per qualche settimana Bongiorno

Dopo Kvaratskhelia, il Napoli perde per il 2024 anche Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro si è infortunato oggi in allenamento, come comunicato dal club partenopeo, procurandosi una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari: “Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione”.













