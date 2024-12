FATTORIE GAROFALO LANCIA NUOVO FORMAT ISPIRATO DALLA FILIERA INTEGRATA E CIRCOLARE

197 Visite

Fattorie Garofalo, primo produttore al mondo di Mozzarella di Bufala Campana DOP, ha inaugurato il suo nuovo format retail nel Maximall Pompeii. La nuova apertura sancisce l’inizio a una nuova strategia per il retail, sempre più legata all’identità aziendale e ai valori che il brand si ripropone di promuovere nel mondo.

Un format che nasce dall’esigenza di valorizzare al massimo il prodotto Mozzarella di Bufala Campana DOP in un contesto in continua evoluzione, come quello dei centri commerciali, dove aspetti come esperienzialità e condivisione sono alla base delle scelte del consumatore.

Il nuovo concept di Fattorie Garofalo si ispira a ciò che ha sempre contraddistinto l’azienda: una filiera integrata e circolare dove “Natura”, “Cura” e “Riparo”, sono aspetti ancestrali e insiti nella cultura contadina. Il punto vendita si presenta, quindi, come una latteria italiana con laboratorio della mozzarella a vista e finiture dai toni naturali. La struttura a capanna trasmette un senso di riparo e il bancone, focus point del locale, ha l’obiettivo di far risaltare l’offerta con vasche di mozzarelle, burrate e altri formaggi, trasmettendo tutta la cura che Fattorie Garofalo ripone nelle materie prime utilizzate per le proprie preparazioni.

L’offerta, totalmente rinnovata, propone un menù veloce e di semplice lettura in grado di esaltare piatti legati alla tradizione, come Crostoni con Caciocavallo di Bufala sciolto, Rutielli al forno con Mozzarella di Bufala Campana DOP filante, e materie prime genuine e golose per natura.

Inoltre, la proposta di Fattorie Garofalo si arricchisce di elementi legati al territorio, come la rosetta con lievito madre 100% naturale ispirata all’antico Panis Pompeii di 2000 anni fa, e piatti proposti con Mozzarella tagliata a spicchi, che ricorda una rosa, per garantire il giusto equilibrio tra sapidità della pelle e gusto del latte ad ogni morso. Rosa o Rosetta? Sarà questa la scelta per chi vorrà degustare al meglio l’offerta di Fattorie Garofalo.













