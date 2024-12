L’assurda morte di Alessandra, caduta da una scala: era stata affidata a una zia

431 Visite

, una bimba di quattro anni, è caduta da una scala interna di un’abitazione a via Roma a– comune di quattromila abitanti della città metropolitana di Napoli – ed è morta. L’incidente è avvenuto venerdì 13 dicembre, intorno alle 23.30. Le conseguenze della caduta in un primo momento non erano sembrate gravi, poco dopo, però, la piccola si è sentita male.

Sono stati, quindi, chiamati i soccorsi, ma quando il personale del 118 è giunto sul posto la piccola era già morta.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, la bimba ha perso l’equilibrio mentre stava scendendo le scale. La piccola, in seguito alla caduta, ha battuto violentemente la testa a terra ed è morta poco dopo. I carabinieri della sezione Radiomobile di Nola, Napoli, stanno indagando sull’accaduto.

Alessandra era stata affidata alla zia

Da quanto si apprende, nell’abitazione si trovavano la zia della bambina, a cui la piccola era stata affidata, suo marito e gli altri figli della coppia. Il sindaco di Tufino, Michele Arvonio, ha rivelato che, periodicamente, Alessandra riceveva la visita dell’assistente sociale.

Il cordoglio

«Ancora dolore per la nostra comunità scossa per la perdita della piccola Alessandra avvenuta tragicamente nella notte», ha detto Arvonio. «Confidiamo nell’operato delle autorità competenti per far luce su quanto accaduto – ha aggiunto – rendendoci disponibili ad ogni eventuale azione da intraprendere». Sulla tragedia, il primo cittadino ha sottolineato «la difficoltà per gli amministratori a intercettare situazioni di disagio sociale e familiare che difficilmente emergono anche perché nascoste dai diretti interessati».