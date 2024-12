Gli squali che vivono fino a 400 anni: come possono aiutarci ad allungare la vita umana

146 Visite

Gli scienziati hanno sequenziato quasi completamente il genoma dello squalo della Groenlandia (Somniosus microcephalus), il più longevo tra i vertebrati e uno degli animali che vive più a lungo in assoluto. Basti sapere che, secondo lo studio “Eye lens radiocarbon reveals centuries of longevity in the Greenland shark” pubblicato nel 2016 dagli scienziati della Sezione di Biologia Marina dell’Università di Copenaghen (Danimarca), questo pesce cartilagineo può vivere anche più di 400 anni. Secondo la datazione del carbonio-14 nei loro tessuti, infatti, è possibile stimare una longevità compresa tra 272 e oltre 500 anni. Nessun altro vertebrato compete con questi misteriosi squali, che vivono la loro lunghissima vita nelle gelide acque dell’Artico e dell’Oceano Atlantico settentrionale, anche se recentemente i ricercatori hanno avvistato un esemplare nei pressi di un atollo del Belize, nelle acque calde dei Caraibi.

Altre specie che vivono in un ambiente freddo hanno una longevità significativa, come la balena della Groenlandia (Balaena mysticetus) che arriva a 200 anni, così come la carpa Koi (oltre 220 anni) e la vongola oceanica (Arctica islandica) dell’Atlantico del nord che può superare i 500 anni. Il più longevo in assoluto è la cosiddetta medusa immortale, un idrozoo il cui ciclo biologico gli permette di vivere in tempo indefinito, passando dalla fase larvale a quella adulta e viceversa a tempo teoricamente indefinito. L’ambiente freddo non è comunque l’unico fattore coinvolto nella longevità dello squalo artico. Un ruolo importante è giocato anche dal metabolismo e dalla crescita lenti: lo squalo della Groenlandia cresce infatti di appena 1 centimetro all’anno, ma può superare i 6 metri di lunghezza, mentre la maturità sessuale viene raggiunta solo dopo i 100 anni di età. Chiaramente il “segreto” di questa longevità eccezionale risiede nel genoma dello squalo; proprio per questo gli scienziati hanno deciso di sequenziarlo.













