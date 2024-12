Caserta: De Rosa (FI), riportiamo legalità in zone franche partendo dai giovani

154 Visite

“L’episodio di Castel Volturno, in provincia di Caserta, impone ancora una volta una seria riflessione e ci spinge ad attuare provvedimenti repentini. Quattro minorenni sono stati fermati per aver aggredito e ferito quasi mortalmente un loro coetaneo di origini egiziane. Dodici fendenti che hanno causato lesioni gravi al cuore e al polmone della giovane vittima, una ferocia assurda che poteva trasformarsi in tragedia. Alla base, ancora una volta, futili motivi. Un sentito ringraziamento agli agenti della Polizia di Stato e alla magistratura per la solerzia e l’impegno profuso nelle indagini. Sappiamo bene che esistono delle realtà dove la cultura della legalità fa fatica ad emergere. Flutti nebulosi attanagliano periferie che all’apparenza sembrano fuori controllo, ma non è così. Lo Stato c’è ed è presente con le Forze dell’Ordine. Anche in questa circostanza ne abbiamo avuto prova. Da sempre, Forza Italia spinge per il recupero ed il ripristino della legalità nelle zone franche, un duro lavoro che può dare i suoi frutti solo attraverso la prevenzione, il rafforzamento dei servizi sociali, il totale debellamento della dispersione scolastica e l’inserimento dei giovani nella società attraverso una maieutica mirata. Oggi più che mai, bisogna contrastare con forza il crepuscolo culturale e sociale che pone le nuove generazioni in una condizione di disagio e difficoltà. Abbiamo il dovere e la responsabilità politica e morale di intervenire per salvaguardare i ragazzi di oggi che sono il futuro di domani”.

Così in una nota il senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa.













