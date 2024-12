Napoli, arriva l’agognata inaugurazione delle scale dedicate a Nino Taranto

185 Visite

Le scale di Napoli che tagliano via Cesare Sersale e arrivano a piazza Vincenzo Calenda, nel rione di Forcella, diventano le scale Nino Taranto. L’intitolazione al grande artista napoletano, nato nel vicino vico Scassacocchi, è avvenuta stamani e rientra in un progetto complessivo di riqualificazione della ‘insula Forcella’ alla quale si sta dedicando un partenariato composto da varie realtà: dalla fondazione Trianon Viviani alla fondazione Banco di Napoli, all’associazione dei commercianti A’Forcella.

“Oggi è un giorno importante: intitoliamo una delle scale di Napoli alla memoria del grande Nino Taranto, icona del nostro teatro e del nostro cinema”, ha sottolineato la vicesindaca di Napoli con delega alla Toponomastica, Laura Lieto, presente all’inaugurazione insieme, tra gli altri, all’artista Marisa Laurito e ai discendenti di Nino Taranto. “Con questo gesto – ha proseguito – non solo rendiamo omaggio a un artista che ha saputo farci ridere e riflettere, ma anche a un napoletano che ha portato alto il nome della nostra città nel mondo. Situate nel quartiere di Forcella che diede i natali a Nino Taranto, a pochi passi dal Teatro Trianon, questo luogo cittadino rappresenterà un legame perenne tra l’artista e il quartiere che tanto amava e da cui era riamato. Ringrazio quanti hanno lavorato alla realizzazione di questo progetto che diventerà un punto di riferimento per i napoletani e per tutti coloro che vorranno rendere omaggio a un grande personaggio”.













