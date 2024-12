Sostenibilità ambientale, la certificazione più alta all’aeroporto di Capodichino. Ma dei voli sui comuni a Napoli nord e sugli effetti nessuno ne parla più

165 Visite

L’aeroporto internazionale di Napoli è il primo in Italia ad aver ottenuto l’Aca livello 5, ossia la massima certificazione ambientale in ambito aeroportuale. Gesac è la decima società di gestione aeroportuale al mondo a ricevere questo riconoscimento per l’impegno sulla sostenibilità ambientale.

Aca è l’acronimo di “airport carbon accreditation” di Aci Europe, un programma internazionale (l’unico riconosciuto su base mondiale in materia specifica per gli aeroporti) al quale Capodichino ha aderito undici anni fa nel 2013. Il programma definisce e certifica le attività per gestire, ridurre e neutralizzare le emissioni di Co2.

“Sin dall’adesione al programma nel 2013 – è scritto in una nota diffusa ieri da Gesac – l’aeroporto di Napoli ha sempre ottenuto la massima certificazione prevista, raggiungendo di volta in volta gli obiettivi individuati dall’ente certificatore e riducendo progressivamente le emissioni dirette di Co2 per passeggero.

Tutto bene, ma tanti dimenticano la strategia, pessima, di riversare tanti voli su Napoli nord. Inquinamento acustico e non solo per almeno sei sette mesi all’anno. E viva Napoli!













