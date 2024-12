IMPORTANTE ACCORDO PER GIANO SRL: SCONGIURATI I LICENZIAMENTI E AVVIATO UN PERCORSO DI TUTELA OCCUPAZIONALE

143 Visite

La Segreteria Nazionale UGL Chimici esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto presso il

Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), sotto la presidenza del Ministro Adolfo Urso e

del Sottosegretario Fausta Bergamotto. Grazie a questo accordo, è stata sospesa la procedura di

licenziamento collettivo per i 173 lavoratori di Giano Srl del Gruppo Fedrigoni, prevista per il 18

dicembre 2023.

L’intesa rappresenta un risultato significativo, frutto del dialogo tra MIMIT, Regione Marche,

Comune di Fabriano, azienda e organizzazioni sindacali, tra cui UGL, CGIL, CISL e UIL. Per la UGL,

l’accordo è stato sottoscritto da Aurelio Melchionni, con la partecipazione del Vice Segretario

Nazionale UGL Chimici Enzo Valente, insieme alla delegazione di Fabriano guidata da Paolo

Pierantoni, Segretario Regionale UGL Chimici.

I punti principali dell’accordo:

• Ritiro della procedura di licenziamento collettivo: I licenziamenti sono stati scongiurati,

confermando un impegno concreto per la tutela dei lavoratori e la riduzione degli impatti sociali

sul territorio.

• Cessazione delle attività produttive entro il 31 dicembre 2024: Pur confermando la chiusura, il

Gruppo Fedrigoni ha ribadito l’intenzione di mantenere le attività nelle Marche, riconoscendo

l’importanza strategica del territorio e pianificando nuovi investimenti.

• Cassa integrazione straordinaria: Per il 2025 sarà richiesto un anno di cassa integrazione

guadagni straordinaria per tutti i dipendenti coinvolti, esclusi coloro che accetteranno offerte di

ricollocazione interna al Gruppo.

• Percorsi di ricollocazione e sostegno industriale: L’accordo prevede prepensionamenti,

ricollocazioni e la creazione di nuovi posti di lavoro. Inoltre, le parti si impegnano a sostenere

soggetti industriali interessati a sviluppare iniziative produttive nell’area di crisi industriale

complessa A. Merloni.

“La sospensione dei licenziamenti è un risultato straordinario, raggiunto grazie al dialogo

costruttivo e alla collaborazione tra tutte le parti coinvolte. È la dimostrazione che, lavorando

insieme, si possono trovare soluzioni efficaci anche nelle crisi più complesse,” ha dichiarato Enzo

Valente.

La vertenza proseguirà a livello regionale, con un nuovo incontro fissato entro il 17 dicembre, per

monitorare gli sviluppi e garantire la piena tutela dei lavoratori.

La Segreteria Nazionale UGL Chimici ringrazia il MIMIT, la Regione Marche e il Comune di Fabriano

per il lavoro svolto, confermando il proprio impegno a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di

Giano Srl.













