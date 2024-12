Casoria. Centrodestra all’attacco del duo Casillo-Bene. “La festa appena cominciata è già finita?”

171 Visite

È servito l’ennesimo atto di totale spregiudicatezza, perpetrato dall’amministrazione Casillo-Bene, per scuotere dal torpore alcuni consiglieri della maggioranza, finalmente consapevoli di essere stati, finora, dei bravi soldati a guardia di un barile!

Durante il consiglio comunale del 9 dicembre, si è assistito ad una scena sconcertante: la maggioranza, un tempo solidale nel sostenere il sindaco Bene, si è disgregata come neve al sole di fronte alle giuste obiezioni dei consiglieri di opposizione. Nello specifico l’intervento del consigliere Valiante sulle proposte di variazione di bilancio, che avrebbero comportato ulteriori sprechi di risorse economiche a danno dei cittadini del centro storico, ha messo in luce la fragilità di un’amministrazione che sembra aver perso la sua arroganza.

“Evidentemente, senza condividere la scelta con le forze politiche che lo sostengono, – dichiarano i consiglieri di opposizione Mangani, Valiante e Cristarelli – il sindaco voleva destinare i proventi delle concessioni edilizie, per un importo di circa 500.000 mila euro, per ulteriori interventi sul Palazzo Comunale di piazza Cirillo, già al centro della pianificazione dei PICS”.

“Quando l’intervento del consigliere Valiante ha evidenziato questo aspetto, che è emblematico dei reali interessi di questa amministrazione, – continuano i rappresentanti in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Centrodestra Casoria e Azione, – il risultato è quello che si vede in foto: un’aula desolatamente vuota, in attesa che i consiglieri di maggioranza e il sindaco trovassero in fretta e furia una quadra.

Che peraltro non hanno trovato e in maniera del tutto irrituale, e con seri dubbi di legittimità, l’atto è stato rinviato poco prima di essere messo in votazione, come imposto dal regolamento del consiglio comunale, una volta conclusa la discussione”.

“Ricordiamo che questo edificio è già oggetto di un finanziamento europeo di due milioni di euro, il che solleva seri interrogativi sulla pianificazione e uso dei fondi pubblici.

In aggiunta, continua il consigliere Valiante, ci troviamo a fare i conti con un danno economico ancor più grave: la perdita di 800.000 euro di finanziamento destinato al sostegno diretto delle imprese nell’area centrale storica. È inaccettabile che i cittadini debbano pagare il prezzo dell’incapacità di una maggioranza che, invece di governare, sembra dedicarsi a selfie e operazioni di facciata. È giunto il momento di mettere un freno a questo spreco e di rimettere al centro le reali esigenze della comunità”.

“Questa maggioranza, sostenuta da interessi consociativi e trasformismi della peggior specie, non ha nulla a che vedere con l’interesse dei cittadini. È evidente che il castello di carta costruito attorno a promesse infondate sta per crollare, e la maschera di questa amministrazione è finalmente caduta. Non ci sono più scuse: i cittadini meritano un’amministrazione che operi con trasparenza e integrità”, concludono i consiglieri di opposizione.

Fratelli d’Italia – Nicola Mangani

Centrodestra Casoria – Ernesto Valiante

Azione – Fabio Cristarelli













