Marano, anche Izzo torna sul caso del codice antimafia non sempre rispettato al Comune. “Fare chiarezza”. Vicenda sollevata dal nostro giornale

In merito alla relazione della Segreteria Generale del Comune di Marano di Napoli si richiede alla stessa di esplicitare alla collettività la relazione stessa in merito alle criticità che mostrano alcuni atti per poca chiarezza delle motivazioni che hanno condotto all’assunzione dell’atto stesso; alcune determine ancora non riportano la dichiarazione circa l’assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse

nell’assunzione dell’atto.

Inoltre, in diversi atti esaminati si è ancora rilevata una difficoltà nel rispetto del Codice Antimafia, con particolare riferimento all’art. 100 del d.lgs. 159/2011. È emerso che occorre dare maggiore attenzione al rispetto della normativa in materia di Privacy, per quanto attiene alla pubblicazione talvolta di dati personali eccedenti rispetto alle finalità pubblicistiche. Particolare attenzione inoltre, va posta anche alla tendenza ad affidamenti parcellizzati e alla assenza di programmazione nell’adozione delle procedure di gara relative a lavori, servizi o forniture, nonché alla tendenza a ricorrere alla proroga tecnica per difetto di programmazione del tempi di gara.

Considerata le capacità e le competenze della dottoressa Imparato si invita la stessa a esplicitare con chiarezza i punti critici ai cittadini in merito alla relazione ,onde evitare ansie politiche – amministrative e per la trasparenza degli atti secondo normativa

Michele Izzo consigliere comunale













