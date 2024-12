L’Italia dei divari in matematica, nord batte sud

Se l’Italia non segna il passo, certo le differenze tra territori e di genere sono preoccupanti. I dati arrivano dall’Indagine Iea-Timss presentata dai ricercatori dell’istituto Invalsi e che coivolge oltre 60 paesi nel mondo.

In Italia vi hanno partecipato oltre 4mila studenti di quarta elementare e altrettanti di terza media; questo è il primo ciclo svolto dopo la pandemia, il precedente era del 2019.

L’indagine rileva che sia al quarto anno scolastico (in quarta elementare in Italia) che all’ottavo (per noi la terza media) i Paesi dell’Est Asiatico – Singapore in testa con oltre 600 punti – primeggiano e distanziano ampiamente gli altri Paesi nei risultati in matematica. In questa materia il punteggio medio internazionale è stato di 503.

Gli studenti italiani di quarta elementare raggiungono un punteggio medio pari a 513 punti, significativamente superiore a quello medio internazionale e simile, ad esempio, a quello di Serbia, Belgio francese, Ungheria, Portogallo. In terza media, sempre in matematica, il rendimento degli studenti italiani, con un punteggio di 501, è statisticamente superiore a quello internazionale di 478 e in linea, ad esempio, con quello di Norvegia, Malta, Romania, Finlandia.