Marano, scuola a San Rocco e sfratto. Izzo: “La vicenda volge al termine, adoperarsi per il trasferimento alla D’Azeglio. Ecco le mie proposte”

La problematica scuola di San Rocco volge al termine. Dopo il secondo accesso degli ufficiali giudiziari il 25 novembre scorso era stata chiesta un’ ulteriore proroga che è stata accordata. Proroga fino al 3 gennaio prossimo con un altro accesso che dovrà sancire la firma del nuovo contratto di locazione oppure lo sfratto.

Finora la famiglia D’ambra risponde picche al rinnovo del contratto che sarebbe subordinato all’ impegno da parte dell’ ente comunale di ripristino dei luoghi nel momento in cui la scuola lascerebbe l’ Immobile. I proprietari chiederebbero al Comune una volta fatto il cambio di destinazione d’ uso da civile abitazione (va ricordato che l’ immobile è stato condonato per civili abitazioni) a scuola che nel momento in cui i locali verrebbero lasciati dalla scuola si tornasse allo stato di civili abitazioni per questioni tecnico pratiche, in primis l’Imu da civili abitazioni a scuola salirebbe vertiginosamente e poi sarebbe più difficile fittarli o venderli per civili abitazioni.

Decisione che è legittima da parte dei proprietari ma che sarebbe un vero salasso per le già magre casse comunali, quindi una soluzione impraticabile al momento.

L’ unica soluzione visto il poco tempo a disposizione ( le scuole sospenderanno le attività didattiche per le festività natalizie il 21 dicembre 2023 per riprenderle il giorno 07 gennaio 2024) ,nel frattempo gli ufficiali giudiziari già avranno fatto il terzo e ultimo accesso, sarebbe quella di allocare gli alunni della S. Rocco presso la sede della scuola media Massimo D’ Azeglio di Marano.

Così si consentirebbe il regolare svolgimento delle attività didattiche per tutto l’ anno scolastico 2024/25 e si avrebbe tempo per pensare a soluzioni più organiche per gli anni scolastici futuri.

Va da sé che con i soldi risparmiati per il canone di locazione si potrebbe contrattualizzare una ditta di trasporto per trasportare gli alunni da S. Rocco a Marano e viceversa.

Questa soluzione non contrasterebbe neppure con lo stato giuridico dei due plessi scolastici ” scuola media Massimo D’ Azeglio e I. C. S. Rocco in quanto da quest’anno scolastico entrambi costituiscono il neonato Istituto Comprensivo S. Rocco – D’ Azeglio.

E lo stesso Dirigente Scolastico D.r. Rosa Sorvillo sempre vicina alle problematiche degli alunni e delle loro famiglie non avrebbe difficoltà nell’ organizzare la struttura e le risorse umane.

Dopo tante promesse elettorali e soluzioni stravaganti e insensate, l’ unica soluzione per quest’anno scolastico sarebbe questa nel momento in cui lo sfratto si paleserà.

Altra sconfitta per l’ amministrazione comunale che ha gestito malissimo la questione, facendo credere alle famiglie e al personale scolastico di avere in tasca il rinnovo contrattuale, quando la realtà era diversa.

Michele Izzo consigliere comunale













