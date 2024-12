«Scossa elettrica al contatto con il rubinetto della doccia»: si indaga sulle recensioni negative del b&b di Napoli dove è morta Emanuela

305 Visite

«Scossa elettrica al contatto col rubinetto della doccia» e «sauna difettosa». Sono alcune delle segnalazioni contenute nelle recensioni online sul bed and breakfast di Napoli dove la salentina Emanuela Chirilli, 27 anni, è morta in un incendio nella notte tra il 28 e il 29 novembre . Commenti lasciati da precedenti ospiti della struttura e che indicherebbero problemi strutturali già noti ai gestori della struttura: ora sono al vaglio degli inquirenti.

Emanuela uccisa dalle esalazioni tossiche del rogo

Le indagini puntano a verificare se quelle segnalazioni ignorate abbiano avuto un ruolo nella tragedia, che ha portato alla morte della giovane, uccisa con ogni probabilità dalle esalazioni tossiche del rogo.

Gli investigatori stanno esaminando anche gli impianti elettrici e di sicurezza del bed and breakfast, mentre si attende l’autopsia per accertare con precisione le cause del decesso.