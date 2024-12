Esplosione a Ercolano, l’addio a Sara e Aurora

La chiesa collegiata di Santa Maria delle Grazie a Marigliano ha accolto una folla commossa per i funerali delle sorelle gemelle Sara e Aurora Esposito, di soli 26 anni. Le giovani, insieme al 18enne Samuel Tafciu hanno perso la vita tragicamente il 18 novembre scorso a Ercolano, in seguito all’esplosione di un’abitazione adibita a fabbrica abusiva di fuochi d’artificio.

Davanti alla chiesa un maxischermo dove, all’uscita dei feretri, sono state proiettate le immagini sorridenti delle due sorelle, mentre gli amici hanno fatto volare decine di palloncini rosa.

L’atmosfera durante la cerimonia era carica di dolore e incredulità, con amici e familiari che si sono stretti attorno ai genitori delle due giovani. Il sindaco di Marigliano, Giuseppe Jossa, ha proclamato per oggi il lutto cittadino, sottolineando che «è doveroso dare un segno concreto e tangibile della profonda vicinanza al dolore dei familiari». Anche il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha partecipato alla funzione religiosa. Tante le fasce tricolore in rappresentanza dei Comuni della zona. Presenti anche i delegati della Regione, Armida Filippelli, e del sindaco della città metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo.

Il lutto e la rabbia per la tragica perdita delle sorelle Esposito e di Samuel Tafciu si uniscono a una richiesta di giustizia e maggiore sicurezza, affinché simili incidenti non si ripetano in futuro. La comunità di Marigliano si unisce nel ricordo di due giovani vite spezzate, mentre le indagini proseguono per far luce su questa drammatica vicenda.