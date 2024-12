265 Visite

Edoardo Bove sta bene, non è più in terapia intensiva. La notte è passata tranquilla, il classe 2002 si è svegliato questa mattina cosciente e lucido, ha parlato con i medici. Non ci sono danni né cerebrali né cardiaci. Ora il ragazzo è stato estubato e nelle prossime 24 ore effettuerà esami per capire da che cosa è venuto il malore. Poi inizierà il percorso di recupero. Lo riporta Radio Bruno.













