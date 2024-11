“Red Carpet del Cuore”. Undicesima edizione a Villa Domi, Napoli

187 Visite

L’evento benefico “Red Carpet del Cuore”, ideato da Ugo Autuori, torna per l’undicesima edizione, consolidando il suo impegno a favore delle fasce più deboli dell’infanzia. La serata si terrà sabato 30 novembre 2024, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice di Villa Domi che grazie all’impegno di Domenico Kontessa suo patron , ospita la quarta edizione di fila della kermesse.

Nel corso degli anni, questa prestigiosa kermesse è diventata un appuntamento imperdibile per celebrare le eccellenze italiane nei settori del cinema, dello spettacolo, della televisione e del giornalismo, senza mai perdere di vista la sua missione solidale.

Tra i riconoscimenti più attesi, il Premio “Eccellenza del Cuore”, conferito a grandi nomi dello spettacolo e della cultura. Nel passato, il premio è stato assegnato a personalità come Ornella Muti, Paolo Vallesi, Walter Nudo, Hoara Borselli, Marzia Roncacci del TG2, Eva Grimaldi, Eva Henger e Nello Daniele, fratello del compianto Pino Daniele. Nella scorsa edizione, ospite d’eccezione è stato Darko Peric, attore di fama internazionale noto per il suo ruolo nella serie TV La Casa di Carta.

L’edizione 2024 promette una serata straordinaria, con un programma che prevede il tradizionale Red Carpet, una spettacolare dinner show e la cerimonia di consegna dei premi. Tra i riconoscimenti di quest’anno:

Danny Mendez, ex Miss Italia;

Carolina Marconi, attrice e modella;

Lazzaro, popolare Urban Singer.

Tra gli ospiti e premiati figurano anche:

Nicola Santini, giornalista e Direttore del settimanale Vero;

Claudia Letizia, la signora del Burlesque e ultimamente impegnata a teatro

Gigio Rosa speaker da sempre e volto noto della movida e spettacolo Campano

Luis Navarro cantautore

Il “Red Carpet del Cuore” rappresenta un’occasione unica per coniugare intrattenimento di alto livello con il sostegno a una causa sociale di grande importanza. L’appuntamento è quindi fissato per una serata all’insegna di emozioni, spettacolo e solidarietà che quest’anno vedrà tutti uniti a favore della casa Famiglia per l’infanzia di Afragola ” Piccoli Passi”













