Villaggio Natalizio, l’iniziativa di MaranoLab a San Rocco

222 Visite

L’associazione MaranoLab è lieta di invitare tutti i cittadini ad accompagnare i propri bambini il giorno 8 Dicembre 2024 dalle ore 09:00 alle ore 13:30 presso la Parrocchia di San Rocco sito in Marano di Napoli alla III edizione del villaggio Natalizio.

Il Villaggio di Natale è un’iniziativa che va oltre l’allestimento di decorazioni e luci festive: è un invito a riscoprire il vero significato del Natale, unendo le persone in un clima di calore, gioia e solidarietà. Ogni attività, ogni angolo del villaggio, è pensato per offrire un’esperienza che arricchisce il cuore e l’anima, creando spazi dove grandi e piccini possano vivere insieme la magia delle festività. In un mondo che spesso corre troppo veloce, il Villaggio di Natale ci ricorda l’importanza di rallentare, fermarsi a guardare, ascoltare e condividere momenti speciali con chi ci sta vicino. E’ un’opportunità per creare legami, rafforzare il senso di comunità e soprattutto, per diffondere speranza e serenità.

Nota stampa del Presidente MaranoLab

Alessandro Pace.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews