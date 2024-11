A MALAGA SI E’ FATTA LA STORIA: TERZA DAVIS PER L’ITALIA

70 Visite

A Malaga si è fatta la storia: l’Italia ha vinto la sua terza coppa Davis della sua storia, la seconda di fila. La squadra azzurra capitanata da Filippo Volandri, ha vinto la terza insalatiera della storia. Vediamo come è arrivato questo successo.

L’Italia si è qualificata alla fase finale arrivando prima nel suo girone di qualificazione giocato a Bologna. Nella fase finale di Malaga ha battuto l’Argentina per 2-1 e l’Australia per 2-0. Nel primo turno Lorenzo Musetti ha perso contro Cerundolo, mentre Sinner ha battuto agevolmente Baez. A quel punto il doppio formato da Berrettini e Sinner ha battuto da Gonzalez e Molteni. Nella semifinale Matteo Berrettini ha battuto Thanasi Kokkinakis in tre set, mentre Jannik Sinner ha battuto in due set Alex De Minaur.

L’Olanda, qualificatosi come seconda nel suo girone di qualificazione, ha eliminato a gran sorpresa i padroni di casa della Spagna per 2-1 ed ha poi eliminato la Germania per 2-0.

Italia-Olanda: come è andata la finale

La finale tra Italia ed Olanda è iniziata con la sfida tra Matteo Berrettini e Botic Van De Zandschulp che ha visto l’affermazione del tennista romano per 6/4 6/2. Nel secondo incontro Jannik Sinner ha incontrato Tallon Griekspoor e si è imposto 7/6 6/2 . Con questo successo l’Italia si conferma campione del mondo ed è attualmente campione del mondo sia nel tennis maschile che nel tennis femminile













