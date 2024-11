L’INPS di Nola ospiterà un’importante iniziativa dedicata al contrasto della violenza di genere

183 Visite

Il 25 novembre, la filiale INPS di Nola ospiterà un’importante iniziativa dedicata al contrasto della violenza di genere. L’evento, programmato per le ore 13, rappresenta un’opportunità per sensibilizzare su un tema di grande rilevanza sociale.

A inaugurare i lavori sarà Rossella Pellegrino, direttore della filiale INPS di Nola, seguita dai saluti istituzionali di Roberto Bafundi, direttore del Coordinamento Metropolitano di Napoli. La moderazione sarà affidata a Giuliana Cavalcanti, avvocato INPS e componente del Comitato Unico di Garanzia (CUG).

Il dibattito vedrà la partecipazione di figure significative, tra cui Maria Giovanna De Vivo, presidente del CUG INPS, e Simone Rappucci, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola. Saranno presenti anche Edgard Pica, capitano della Compagnia Carabinieri di Nola, Marinella Napolitano, dirigente medico del Pronto Soccorso e MEU presso il presidio ospedaliero di Nola, e Teresa Grasso, coordinatrice del Centro Antiviolenza Futura.

L’incontro si propone di offrire un sostegno concreto alle vittime di violenza, promuovendo la consapevolezza e l’informazione sulle risorse disponibili. L’iniziativa inserisce in un contesto più ampio di impegno sociale, volto a ridurre e prevenire la violenza di genere nella società.

La partecipazione è aperta a tutti, con l’obiettivo di creare un dialogo costruttivo e favorire la condivisione di esperienze e strategie per affrontare questa problematica complessa. Un invito a unirsi in un fronte comune per il cambiamento e la tutela dei diritti di ogni individuo.

Angelo Covino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews