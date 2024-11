Calvizzano, il duro sfogo di Pirozzi che smentisce il solito giornalista locale. “Ricostruzioni montate ad arte, inciuci e zizzanie costanti”

𝐄𝐂𝐂𝐎 𝐋𝐀 𝐕𝐄𝐑𝐈𝐓𝐀’ 𝐃𝐄𝐈 𝐅𝐀𝐓𝐓𝐈

Ancora una volta purtroppo assistiamo ad un giornalismo da retroscena, che finge di essere un raccontatore del potere e diventa un estorsore del potere che alimenta l’odio, scandaglia le notizie private, distoglie la realtà e agisce in maniera eversiva sulle istituzioni. È capitato anche oggi, dove alcuni cittadini mi hanno segnalato la presenza sul web di un articolo, pubblicato dal solito noto che racconta di “emissari” da me inviati per verificare se gli attuali esponenti della minoranza sarebbero disponibili a sostenermi, nel caso in cui sorgessero dei problemi con l’attuale maggioranza. Smentisco categoricamente e pubblicamente le ricostruzioni montate ad arte da questo signore forte coi deboli e debole con i forti, al servizio di un’area politica ben definita, che continuamente mette zizzania e crea inciuci continui e costanti.

Da quando sono Sindaco di questo Comune non c’è giorno in cui non subisca attacchi, critiche immotivate, colpe su disservizi che non riguardano il sottoscritto, insomma una campagna mediatica finalizzata a creare nei lettori una falsa immagine della mia persona e sul mio operato, la cui bontà è sotto gli occhi di tutti.