Marano, ci scrivono in tanti. “La magistratura contabile e non solo approfondiscano la vicenda dei gettoni di presenza”

Gentile direttore, la storia dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali di Marano

che, solo grazie al suo giornale, è venuta alla luce ed ha messo in evidenza ulteriori

aspetti di degrado e squallore del nostro Comune. Solo il Suo

giornale ne ha parlato, gli altri pseudo giornalini tutti zitti forse per non far

arrabbiare il comandante di una barca che fa acqua da tutte le parti, ma che

strategicamente cerca di tenersi buoni i consiglieri con i gettoni di

presenza delle commissioni consiliari.

Tra loro tutti d’accordo, non c’è alcuna differenza tra maggioranza ed opposizione, di fronte ad interessi personali sono sempre tutti uniti e quindi non c’è rischio alla stabilità

amministrativa e politica. Ma in tanti si domandano: com’è possibile che in un

comune in dissesto finanziario possa verificarsi tale scempio. Il Sindaco

pubblicamente afferma che il Comune sta per uscire dal dissesto, ma permane una

situazione di default, cioè di grande difficoltà finanziaria, eppure in un solo mese i

consiglieri accumulano 600 sedute di commissioni per non produrre niente. Di fatto

in un anno e mezzo di amministrazione nulla hanno prodotto, ma si affannano a

dichiarare che loro stanno lavorando sodo. Solo prese in giro e demagogia, tanto

loro stessi sanno che il voto delle commissioni non è vincolante per cui il Sindaco o

chi per esso li fa giocare e li fa sentire importanti e li retribuisce bene, però non

devono dar fastidio. Cosa dice di questa situazione il consigliere stakanovista che non

si era reso conto di aver fatto di più di quello che avrebbe potuto percepire, ma

comunque prende poi il massimo consentito e cosa dicono i consiglieri che fanno

finta di essere presenti e propositivi e cosa può dire il solito consigliere che quando

apre bocca non sa quello che dice e fa solo figure barbine . Quasi quasi tutti si sono

trasferiti di fatto nelle stanze del comune , mai visti tanti politici al comune come in

questo periodo ; ed infatti sorge spontanea la domanda: ma quando svolgono il loro

lavoro questi signori se fanno commissioni praticamente tutti i giorni e come fanno

a partecipare quasi in contemporanea a più commissioni; e per questo diciamo: sig.

Presidente del Consiglio Comunale e sig. Segretario generale, se ci siete battete un

colpo, ma cosa guardate? Riteniamo che su tale versante gli organi inquirenti , così

come già per il comune di Giugliano, debbano iniziare a vederci un po’ di più, non

essendo per nulla tollerabile che oltre a percepire gettoni di presenza ad iosa per

non fare nulla, il Comune poi debba rimborsare i datori di lavoro di questi signori

per i permessi per la loro partecipazione alle riunioni di organi istituzionali.

I cittadini onesti che pagano le tasse non possono più sopportare quest’ulteriore

sfregio ed essere mortificati per nefandezze inaccettabili da parte di chi dovrebbe

garantire il bene comune. Speriamo che quanto prima le istituzioni si sveglino e

possa arrivare anche qui la Guardia di Finanza per vederci chiaro e fare giustizia su questa vicenda, fermo restando l’intervento della Corte dei Conti e del Mef

per individuare eventuali profili di illegittimità contabile

Cittadini perbene che pagano le tasse













