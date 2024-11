Marano, eventi natalizi. De Stefano e Baiano: “130 mila euro di attività, ignorati i consiglieri di maggioranza e opposizione. Tutto gestito da Carandente Luigi e da chi altro?”

527 Visite

Siamo profondamente delusi per quanto accaduto riguardo alla programmazione degli eventi natalizi.

Nonostante avessimo richiesto formalmente all’assessore Luigi Carandente di visionare il prospetto delle attività con i relativi costi prima della pubblicazione, questa mattina abbiamo scoperto con sorpresa che il calendario è stato già reso pubblico. Ciò che rende la vicenda ancora più grave è che nessuno, né noi consiglieri di opposizione, né quelli di maggioranza, è stato avvisato.

Un progetto da circa 130 mila euro, finanziato con risorse pubbliche, è stato portato avanti senza alcuna consultazione.

Ci chiediamo come sia possibile ignorare il ruolo di rappresentanza che ciascuno di noi ricopre, e, prendere decisioni così importanti in completa autonomia. Questa mancanza di trasparenza e coinvolgimento non è solo un’offesa al nostro lavoro, ma una grave mancanza di rispetto verso l’intera comunità.

Non possiamo non evidenziare anche la posizione della presidente della sesta commissione, Teresa Aria. La sua funzione è quella di garantire il coordinamento tra le parti e coinvolgere tutti i membri nelle decisioni che riguardano il sociale. Tuttavia, in questa occasione, anche lei è risultata totalmente all’oscuro della programmazione natalizia.

Troviamo inaccettabile che, pur avendo il compito di assicurare il coinvolgimento e la trasparenza, la consigliera Teresa Aria non si sia fatta valere. È suo dovere agire con fermezza, soprattutto in situazioni come questa, per garantire che ogni progetto venga condiviso e discusso con i membri della commissione, a prescindere dall’appartenenza politica. Purtroppo, il suo silenzio e la sua mancata azione dimostrano un’inadeguatezza nel ricoprire il ruolo affidatole.

Questa vicenda non è solo un problema di opposizione, ma un chiaro esempio di fallimento istituzionale. La sesta commissione, che lavora ogni giorno per garantire che la voce dei cittadini venga ascoltata, è stata completamente bypassata in un processo decisionale che richiedeva trasparenza e dialogo.

Questa mancanza di coinvolgimento dimostra un totale disinteresse per la collaborazione e per il rispetto delle istituzioni. Non si tratta solo di una questione politica: è un fatto che riguarda tutti noi, perché la comunità ha diritto di essere informata e di sapere come vengono spese risorse così importanti.

La nostra città merita un’amministrazione seria, capace di lavorare con rispetto e attenzione verso i cittadini che rappresenta.

Noi continueremo a batterci affinché situazioni come questa non si ripetano e affinché ogni progetto venga discusso e condiviso, come la democrazia richiede.

Speriamo che la presidente della sesta commissione, Teresa Aria, decida finalmente di prendere una posizione chiara nei confronti dell’assessore Carandente e che si faccia valere nel suo ruolo, dimostrando di essere all’altezza delle responsabilità che le sono state affidate.

Ci auguriamo che questa vicenda rappresenti un punto di svolta e che la presidente inizi ad agire con determinazione per garantire il rispetto delle procedure.

Consiglieri

Salvatore De Stefano lista Insieme Si Può

Luigi Baiano lista Una Nuova Marano













