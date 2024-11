Incidente tra volanti, muore poliziotto di 32 anni a Roma. Ecco chi era. Tre i feriti

474 Visite

Un poliziotto di 32 anni è morto e altri due colleghi sono rimasti feriti in un incidente avvenuto intorno alle 5 del mattino tra due volanti della polizia nel quartiere Monte Mario a Roma. Secondo una prima ricostruzione i due agenti feriti sarebbero i due conducenti delle volanti: una donna trasportata al San Camillo e un uomo portato all’ospedale Santo Spirito. E’ rimasto ferito anche un passeggero, presumibilmente una persona fermata. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la viabilità in zona. Chiuse le strade limitrofe al luogo dell’incidente. Sono ancora in corso i rilievi da parte della polizia locale del XIV Gruppo Monte Mario per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La vittima

Si chiamava Amar Kudin e aveva 32 anni l’agente morto questa mattina in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani, a Monte Mario. Nato in Croazia, era originario di Treviso e prestava servizio al commissariato di Primavalle. Era un giocatore di rugby nelle Fiamme Oro, dove ha gareggiato nella Top12 ed era passato in Polizia di Stato l’estate scorsa. Il Mosap, movimento sindacale autonomo di polizia, esprime la vicinanza ai colleghi e alla famiglia del giovane agente e annuncia che il sindacato è pronto “a sostenere qualsiasi iniziativa la questura di Roma voglia intraprendere”. “La dinamica ancora non è chiara, ma pare che la vettura che si recava a sedare una rissa, si sia scontrata con quella di altri colleghi che trasportavano un fermato” riferisce il sindacalista. Quello che è certo è che “lo scontro è stato violentissimo, il collega è morto sul colpo, mentre gli altri colleghi che erano con lui sono ricoverati in gravi condizioni”. Nell’impatto le auto si sono ribaltate.