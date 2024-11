GIUGLIANO, NON BASTAVANO LE TEGOLE GIUDIZIARIE, ORA C’E’ ANCHE LA GRANA STADIO. MA PIROZZI E’ COME L’ULTIMO GIAPPONESE IN GUERRA: RESISTE E NON SI SA PERCHE’

151 Visite

Ora pure la convenzione dello stadio, per la cui gestione a suo tempo si mosse già l’Anac. Sarà revocato l’affidamento al Giugliano nel prossimo consiglio comunale? Pare di sì. E prima ancora era accaduto lo scandalo vigili urbani, per la partita interna con il Trapani, poi “messa a posto” solo grazie all’intervento del Tar.

E poi le tante inchieste sul municipio: i consiglieri indagati, i funzionari indagati, il sindaco indagato con tanto di richiesta di arresto, le dimissioni, gli scandali, le polemiche all’ordine del giorno. Nicola Pirozzi, però, non sente l’esigenza di dimettersi, non la percepisce e non comprende che, comunque vada, la sua stagione politica volge comunque e definitivamente al termine. Pirozzi è come l’ultimo giapponese in guerra, solo lui non se ne rende conto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews