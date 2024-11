MUGNANO. PERIFERIA ATTIVA ADERISCE A SINISTRA ITALIANA

Negli anni abbiamo costruito una fitta rete di solidi rapporti con realtà civiche come la nostra. Abbiamo condiviso battaglie, assemblee e buone pratiche con chi credeva nelle nostre stesse idee. Spesso ci confrontiamo con associazioni, liste civiche o anche singoli cittadini di altri comuni, ricevendo attestati di stima da parte di chi ha toccato con mano il frutto del nostro impegno e del nostro lavoro.

Abbiamo sempre creduto che fare rete sia di fondamentale importanza per crescere, confrontarsi e attingere dal bagaglio di esperienze pregresso. Fare rete significa condividere intenti, storie, modalità.

Nel tempo abbiamo ritenuto necessario portare la nostra voce all’interno di un contenitore politico più ampio e più esteso della singola realtà cittadina, perchè abbiamo sempre creduto che camminando insieme possiamo fare la differenza.

Per tale motivo abbiamo deciso di aderire ufficialmente al progetto di Sinistra Italiana, con la quale abbiamo avuto la possibilità di confrontarci alla loro assemblea nazionale di Roma e alle scorse elezioni europee con Alleanza Verdi & Sinistra.

Vi invitiamo alla conferenza stampa che si terrà alle ore 12:00 a Napoli, presso la Sala Nugnes in via Verdi (a pochi passi da Piazza Municipio). Saremo lì per condividere il nostro ingresso e le nostre considerazioni con il consigliere metropolitano Rosario Andreozzi, il deputato Nicola Fratoianni e altri consiglieri comunali e municipali che prenderanno parte a questo viaggio.

Periferia Attiva continuerà sempre a mantenere le proprie radici, il proprio simbolo, le proprie idee ed il proprio impegno costante nella sua Mugnano, così come il consigliere Romagnuolo continuerà a rappresentare Periferia Attiva nel nostro territorio.

Non cambieremo ciò che siamo, abbiamo solo trovato altri compagni di viaggio.