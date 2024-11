“Sono Gesù Cristo, ucciderò i frati”. E ne ferisce sette.

248 Visite

Aveva attaccato e feriti sette frati di un monastero, uno dei quali è in gravi condizioni. E’ stato arrestato l’autore dell’attacco compiuto sabato mattina nel monastero della congregazione del Santo Espiritu del Monte di Gilet (Valencia). L’arrestato dagli agenti della guardia civile è un uomo di 46 anni, di nazionalità spagnola, che domani comparirà davanti al magistrato per la convalida del fermo. L’attacco è avvenuto sabato mattina, intorno alle 10, quando l’aggressore è riuscito a introdursi nel monastero e a raggiungere ai piani superiori le stanze di vari religiosi. Secondo le testimonianze di alcuni frati, armato con mazze e una bottiglia l’uomo si è scagliato contro i monaci al grido di “sono Gesù Cristo e ucciderò i frati”. Una delle vittime, un anziano sacerdote, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche, mentre un altro è in gravi condizioni.. Secondo il Coordinamento delle urgenze, il più grave è un sacerdote di 76 anni, in terapia d’urgenza per un trauma cranico e trasferito all’ospedale Clinico di Valencia. Altri tre religiosi di 57, 66 e 95 anni sono stati soccorsi per contusioni e traumi riportati nell’aggressione.













