Messina- Giugliano: 1-0. Ai siciliani i tre punti con un rigore nel primo tempo

Un rigore di Petrungaro consente al Messina di battere in casa il Giugliano. Gli uomini di Bertotto steccano ancora una volta l’esame di maturità. La squadra gialloblu, reduce da due successi nei precedenti due turni di campionato, non è mai riuscita – dall’avvento del tecnico piemontese – a vincere tre partite consecutive. Meglio i siciliani nel primo tempo, più reattivo il Giugliano nella ripresa. Per i gialloblu tanto impegna, ma scarsa lucidità in alcuni momenti della partita. Il forcing finale non sortisce gli effetti sperati da Bertotto. Resta l’amaro in bocca: il Messina è una discreta squadra, ma tutt’altro che trascendentale.













© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews