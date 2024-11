Pareggio al Meazza tra Inter e Napoli (1-1): gli azzurri restano al comando della classifica

183 Visite

Lo scontro al vertice tra Inter e Napoli non ha tradito le aspettative, regalando un primo tempo ricco di emozioni e colpi di scena. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, regalando spettacolo ai tifosi.Inzaghi ha schierato una formazione con qualche novità, affidandosi ad Acerbi in difesa ed a Dumfries sulla fascia. Davanti, la coppia d’attacco Lautaro-Thuram ha cercato di scardinare la difesa partenopea. Dal canto suo, Conte ha confermato Gilmour in mezzo al campo, con il tridente offensivo composto da Politano, l’ex Lukaku e Kvaratskhelia.

A sbloccare il risultato ci pensa McTominay al 23′, sfruttando una mischia in area nata da un corner di Kvaratskhelia. Lo scozzese, con un tocco sottoporta, ha regalato il vantaggio agli azzurri. L’Inter non ci sta e cerca con insistenza il pareggio. Al 43′, arriva il gol di Calhanoglu con una potente conclusione da fuori area. Il turco, con un destro violentissimo, siglato la rete dell’1-1.

Le due squadre tornano così negli spogliatoi con il risultato in parità.

Nel secondo periodo di gioco, proprio il turco ha la grande occasione di portare i suoi in vantaggio presentandosi sul dischetto dopo un fallo fischiato su un dubbio intervento di Anguissa. Alla battuta del rigore Calhanoglu spiazza Meret, ma il palo dice no! Nel finale di partita, è Simeone a sfiorare il gol della vittoria. L’attaccante argentino riceve da Ngonge una bella palla in area, ma il suo tiro esce alto di poco.

Fischio finale e punto d’oro per gli azzurri che mantengono il primo posto in classifica; una classifica corta, cortissima…con ben sei squadre divise da uno/due punti l’una dall’altra. Adesso il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale di Spalletti; alla ripresa il Napoli ospiterà al Maradona la Roma (domenica 24 Novembre ore 18:00) che proprio in seguito alla sconfitta con il Bologna ha esonerato il tecnico Ivan Juric













