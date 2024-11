Tifosi israeliani aggrediti e feriti da filo palestinesi. Netanyahu invia due aerei di soccorso

134 Visite

Dieci israeliani tifosi del Maccabi Tel Aviv sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti ad Amsterdam al termine della partita di calcio tra Ajax e Maccabi, vinta dai padroni di casa 5-0. La polizia ha protetto e scortato i sostenitori israeliani al loro hotel, 57 le persone arrestate. Secondo quanto riferito, gli scontri sono scoppiati nonostante il divieto di una manifestazione filo-palestinese imposta dal sindaco di Amsterdam Femke Halsema, che aveva temuto che gli scontri sarebbero scoppiati tra manifestanti e sostenitori del club di calcio israeliano.

Il premier Benjamin Netanyahu ha invitato il primo ministro nederlandese Dick Schoof e le forze di sicurezza locali “ad agire in modo deciso e rapido contro i rivoltosi” e ha “ordinato l’invio immediato di due aerei di soccorso per aiutare i nostri cittadini”, si legge in una dichiarazione dell’ufficio di Netanyahu. Il premier israeliano considera “l’atroce incidente con la massima serietà” e ha definito la violenza “grave” .

Secondo quanto riportato da The Times of Israel alcuni tifosi del Maccabi Tel Aviv hanno parlato di assalitori mascherati, alcuni dei quali con bandiere palestinesi che gridavano “Palestina libera”.

Parole di condanna sono state espresse dal ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir: “I tifosi che sono andati a vedere una partita di calcio, hanno incontrato l’antisemitismo e sono stati attaccati con una crudeltà inimmaginabile solo a causa della loro ebraicità e israelianità. Condanno qualsiasi tentativo di rendere colpevole la vittima”, sottolinea. “Questo non è solo un danno per ebrei e israeliani – ha scritto su X il ministro – ma un segnale di avvertimento per tutti i paesi europei contro la violenza musulmana radicale”.













