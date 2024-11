Sciopero nazionale, oggi giornata calda sul fronte dei trasporti

Il trasporto pubblico locale si ferma. Oggi, venerdì 8 novembre, è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore che lascerà pendolari e cittadini in balia dei disservizi. L’astensione dal lavoro, indetta dalle principali sigle sindacali – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna – non offrirà garanzie per le fasce orarie protette, con un minimo di servizi essenziali garantiti solo tra le 5.30 e le 8.30 e dalle 17 alle 20. Al centro della protesta ci sono il rinnovo del contratto nazionale, la carenza di risorse e la richiesta di una riforma del settore che assicuri condizioni migliori in termini di sicurezza sul lavoro.