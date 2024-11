Marano, la parabola di “Marittiello” De Magistris: dai Cinque Stelle a Pasquale Di Fenza

309 Visite

Da attivista del Movimento Cinque Stelle ad Azione di Calenda. La parabola di Mario De Magistris, un tempo presente e attivissimo ai meet up dei 5 Stelle locale, tanto da aver – nel 2018 – presentato anche istanza per le parlamentarie grilline di quel periodo. Abbandonata la nave pentastallata, De Magistris si è fatto strada in Piu Europa e ora, con una manovra degna di un gambero, si posiziona al centro con Pasquale Di Fenza e Azione. Sono tre, ad oggi, i consiglieri comunali gestiti dal consigliere regionale nel civico consesso maranese. Ora Di Fenza, sotto il profilo politico, conta di più e Morra – volente o nolente – dovrà tenerne conto.

L’articolo sui 5 Stelle di qualche anno fa.













