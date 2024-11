189 Visite

Abusi edilizi, sgombero in corso in via Corree di Sotto, in un appartamento che dovrà essere abbattuto secondo quanto stabilito dalla Corte d’appello. Sul posto gli agenti della polizia municipale. Il nucleo familiare coinvolto sta eseguendo autonomamente lo sfratto.













