M5S, Saiello: “Gesco, approvato ordine del giorno a tutela degli operatori socio sanitari del Terzo settore impiegati presso l’Asl Napoli 1”

Il consigliere regionale: “Ci auguriamo che questo atto garantisca la continuità lavorativa e assistenziale”

“Dopo aver incontrato una delegazione di lavoratori Gesco, oggi in Consiglio regionale abbiamo approvato un ordine del giorno, da me promosso poi condiviso, che mira a garantire la stabilità occupazionale del personale OSS e degli operatori sanitari, assicurando che non vi sia interruzione alcuna nei servizi assistenziali. La giunta si è impegnata a favorire, nell’ambito delle proprie prerogative, il riavvio del confronto tra l’Asl Napoli 1 Centro e il consorzio Gesco. E’ necessario giungere a una positiva risoluzione della vertenza, in grado di tutelare, nel contesto degli obblighi contrattuali assunti e scongiurando il taglio delle risorse prospettato, il lavoro degli operatori e la proficua collaborazione tra Servizio sanitario e Terzo settore, a garanzia della continuità delle cure. Ci auguriamo che questo ulteriore atto politico serva a garantire un futuro lavorativo certo ai trecento professionisti Gesco che da tempo svolgono un ruolo fondamentale nella filiera assistenziale”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello.













