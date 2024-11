GIUGLIANO, inchieste sul municipio. Pirozzi rimuove il dirigente indagato ma il sindaco (anch’egli sotto indagine per altre vicende) resta al suo posto

223 Visite

Fa discutere l’ultimo provvedimento adottato dal Sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi. Da quanto si apprende il primo cittadino, finito al centro di un’inchiesta sui rifiuti, che ha portato all’arresto e all’emissione di numerosi avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti soggetti, avrebbe revocato Giuseppe De Rosa dall’incarico di dirigente dei Servizi Sociali, Sport e Cultura. Il provvedimento è stato adottato nella giornata di ieri alla luce dell’inchiesta giudiziaria che vede coinvolto lo stesso De Rosa che – secondo la pubblica accusa – avrebbe intascato una presunta tangente da 15mila euro ricevuta dal titolare del centro sportivo Anthares.

Sarebbe tutto giusto se non fosse che Pirozzi è altrettanto indagato per traffico di influenze e corruzione, per fatti legati all’appalto sul servizio di igiene urbana tra il Comune di Giugliano e la ditta Teknoservice. Pirozzi, insieme ad altri indagati, alcuni di questi ex amministratori e dipendenti del Comune di Marano, verrà ascoltato tra qualche giorno dal Gip del Tribunale di Napoli Nord dott. Vincenzo Saladino, il quale stabilirà se applicare o meno nei suoi confronti la misura di custodia cautelare.

Pirozzi ha scelto di non dimettersi ma al contempo rimuove De Rosa dall’incarico, anch’egli innocente fino a sentenza definitiva passata in giudicato.

Secondo alcuni, la scelta di Pirozzi sulle non dimissioni e la rimozione di De Rosa, sarebbe frutto di una strategia politica e legale ben architettata, con l’ausilio dei suoi legali, in vista dell’interrogatorio preventivo di fine novembre.

Pirozzi tra l’altro non chiese a suo tempo le dimissioni neanche per i suoi consiglieri indagati, ma su De Rosa, ha preso tempo, e poi ha agito. Il tempismo sicuramente è da considerare.

Attenzione non stiamo facendo la difesa d’ufficio del Dirigente che nemmeno conosciamo ma di certo i comportamenti di Pirozzi sono poco coerenti. Il Sindaco, se fedele alle proprie visioni, avrebbe dovuto già dimettersi.













