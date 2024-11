MARANO, L’ACCUMULATRICE SERIALE DI RIFIUTI: ANCORA PULIZIE IN UN PARCO DEL CORSO EUROPA, VIGILI E DITTA PER LA RACCOLTA SUL POSTO

157 Visite

Proseguono le operazioni della municipale e della ditta che gestisce il servizio rifiuti, entrati in azione anche stamani in un parco del corso Europa, per ripulire le aree stracolme di rifiuti da differenziare e non posizionati in alcuni punti e locali da un’accumulatrice seriale, tra l’altro insegnante del territorio. Momenti di tensione, con la donna che avrebbe minacciato di contattare i carabinieri poiché, a suo dire, mancherebbero alcuni suoi effetti personali.













