Gp Malesia a Sepang, vince Bagnaia davanti a Martin. Si decide tutto a Barcellona

Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto il gran premio della Malesia classe motoGP davanti al leader della classifica Jorge Martin. Sale sul podio in terza posizione anche Enea Bastianini. Il motomondiale si deciderà quindi all’ultimo gran premio, che si dovrebbe correre a Barcellona dopo l’annullamento della gara a Valencia. I due rivali sono ora separati da 24 punti in classifica. Bagnaia al termine ha commentato: “Dobbiamo capire perché il sabato faccio fatica, è la decima vittoria della stagione. Gestire il caldo è stata la parte facile, Jorge è stato molto aggressivo, il passo c’era e come sempre alla domenica so di poter attaccare”. Invece Martin, al termine del gp, ha ringraziato il suo avversario italiano “perché rende questa sfida sempre più difficile, volevo vincere ma Pecco aveva una strategia diversa. Ci abbiamo provato ma quando mi ha passato non c’era più modo di avvicinarmi, avevo paura di cadere. Siamo ancora vicini in termini di punti e ce la giochiamo all’ultima gara”.













