Vertenza Metro Cash and Carry di Pozzuoli, oggi incontro con il Consigliere metropolitano Andreozzi: “Coinvolgere il Sindaco e il Consiglio metropolitano per un tavolo di confronto con Prefetto e parti sociali”

“Questa mattina, insieme al segretario provinciale di Sinistra Italiana, siamo stati a portare la nostra solidarietà e vicinanza ai lavoratori della Metro di Pozzuoli, i cui lavoratori sono a rischio licenziamento. Ho personalmente preso l’impegno di cercare il coinvolgimento del Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, e dell’intero Consiglio, affinché si possa istituire un tavolo di confronto con il prefetto e le parti sociali, atto a tutelare le circa 100 famiglie dei lavoratori oltre che l’intera filiera dell’indotto”. Così il Consigliere Metropolitano Rosario Andreozzi, in ordine alla vertenza Metro Cash and Carry di via Campana a Pozzuoli che sta destando forte preoccupazione per il mantenimento dei livelli occupazionali”.













