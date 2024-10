IL COMUNE NON PUO’ GARANTIRE LA PRESENZA DEI VIGILI: GIUGLIANO-TRAPANI A PORTE CHIUSE, LA DECISIONE DEL PREFETTO

265 Visite

Doccia gelata per i tigrotti e per la società gialloblu. Giugliano-Trapani, in programma domenica (ore 15) al De Cristofaro, si giocherà a porte chiuse. E’ quanto disposto dal prefetto di Napoli. La decisione è dettata, come comunicato ufficialmente dalla società, dall’impossibilità da parte del Comune di garantire la presenza della polizia municipale. Tale impossibilità è stata comunicata al commissariato della polizia di Giugliano proprio dal comando vigili di Giugliano.

Il Giugliano, in una nota, esprime la sua totale amarezza e non esclude il ricorso ad azione in sede giurisdizionale.

“Si intende precisare che dalla stagione sportiva 2023/2024 – scrivono in una nota i dirigenti del Giugliano – che il servizio di polizia municipale è a carico della società, la quale ha più volte presentato agli enti preposti richiesta di rinnovo per l’espletamento del servizio”.

E ancora: “Il club, parte lesa di questa danneggiante, incresciosa e inaspettata situazione, in queste ore sta valutando insieme al proprio team di legali la possibilità di assumere iniziative in sede giurisdizionale per consentire la disputa dell’incontro alla presenza del pubblico, riservandosi di tutelare i propri interessi, la propria immagine e quant’altro, in tutte le sedi opportune”.













