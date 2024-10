Terremoto giudiziario a Marano, sotto indagine dipendenti ufficio igiene urbana, ex Sindaco Visconti e Vice Sindaco D’Alterio

856 Visite

È un fulmine a ciel sereno quello che sta colpendo la politica maranese e l’ufficio Igiene Urbana dell’Ente. In queste ore sono stati notificati numerosi avvisi di garanzia per un filone di indagini che riguarda la gestione del servizio rifiuti sul territorio, tra questi spiccano l’Ex Sindaco di Marano Rodolfo Visconti, il suo ex Vice Sindaco Paolo D’Alterio e due sorveglianti dell’ufficio igiene dell’Ente, rimossi dai Commissari e confermati di recente dall’attuale Sindaco Matteo Morra e anche l’attuale responsabile del servizio, in forza all’Ente.

I fatti si sarebbero verificati tra il 2019 e il 2020, le indagini sono coordinate dal Tribunale di Napoli Nord.













