Napoli di misura sul Lecce: 1-0 contro i pugliesi e primo posto conservato

Il Napoli di Conte ha superato con merito il Lecce (1-0), conquistando tre punti fondamentali e consolidando la propria posizione in classifica. Una partita combattuta, ricca di emozioni e di colpi di scena, che ha visto trionfare la squadra partenopea grazie alla rete decisiva del capitano Di Lorenzo.

Gli azzurri hanno dominato il primo tempo, assediando la porta avversaria con un pressing asfissiante. Falcone, portiere giallorosso, è stato un vero e proprio muro, neutralizzando ogni tentativo degli attaccanti partenopei. Nonostante il predominio territoriale, il Napoli non è riuscito a trovare la via della rete, anche a causa di un gol annullato a Di Lorenzo per un fuorigioco millimetrico.

La svolta è arrivata nella ripresa. Conte ha gettato nella mischia forze fresche, e il Napoli ha alzato ulteriormente i ritmi. Al 73’, su un corner battuto con maestria, McTominay ha prolungato di testa per Di Lorenzo che, con un preciso colpo di testa, ha infranto l’incantesimo e ha liberato l’urlo di gioia del Maradona. Il Lecce, nonostante la rete subita, non si è arreso e ha cercato il pareggio con grinta e determinazione. Krstovic ha sfiorato il gol con un tiro potente, ma la difesa azzurra, guidata da un impeccabile Rrahmani, ha resistito agli assalti finali degli avversari.

Con questa vittoria, il Napoli dimostra di essere una squadra matura e consapevole delle proprie forze. Conte ha costruito un gruppo solido e affiatato, capace di superare anche le partite più difficili. Il Lecce, dal canto suo, esce a testa alta dal Maradona, lasciando sul campo il cuore e dimostrando di essere una squadra in crescita.













