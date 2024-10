MARANO, CORRUZIONE E TURBATIVA D’ASTA: VISCONTI, D’ALTERIO E I DIPENDENTI DELL’UFFICIO IGIENE NEL MIRINO DELLA PROCURA. IL TEMPISMO DI MORRA CHE LI AVEVA RIMESSI IN SERVIZIO POCHI GIORNI FA

684 Visite

Truffa, associazione a delinquere, corruzione, turbativa d’asta: sono queste le accuse – a vario titolo – mosse nei confronti di diversi politici, dipendenti o ex collaboratori dell’ufficio igiene urbana di Marano e del Comune di Giugliano. Nell’elenco figurano i “maranesi” Mimmo Abbatiello, Vittorio Iorio, attuale referente del settore, Giovanni Paragliola, Peppe Davino e Michele Del Prete. L’inchiesta, avviata anni fa dalla Dda con il pm Di Mauro, si è estesa poi anche a Giugliano. Secondo gli attuali ed ex sorveglianti, nelle scorse ore sarebbe stato notificato loro un avviso di prosecuzione delle indagini per ulteriori sei mesi e non si fa riferimento ad altri tipi di misure o indagini. Due dei tre sorveglianti comunali erano stati destinati ad altri incarichi dai commissari e rimessi di recente dall’attuale amministrazione comunale.

Coinvolti nelle indagini anche l’ex sindaco Visconti e il suo vice D’Alterio, entrambi facenti parte di una giunta sciolta tre anni fa per camorra.

In realtà – come ribadito da tanti penalisti – i coinvolti sono formalmente già indagati.













