Elezioni Usa, Trump in vantaggio di 2 punti su Kamala. Lei: “Ama il fascismo”. Lui: “Beve? Si droga?”

Donald Trump supera Kamala Harris di 2 punti nei sondaggi di HarrisX, Forbes e Wall street journal: il sorpasso del tycoon arriva a meno di 2 settimane dal voto del 5 novembre negli Usa. All’appello mancano ancora i cittadini indecisi, ma stando alle dichiarazioni di Dritan Nesho, Ceo e fondatore della società HarrisX, l’elezione sarà “dinamica e competitiva fino all’ultimo minuto”.

Forbes ed HarrisX registrano il vantaggio di Trump

Le rilevazioni di Forbes ed HarrisX registrano la superiorità di Trump, al 51%, su Kamala Harris, al 49%. Un dato importante, considerando che fino a settembre la candidata democratica si attestava in vantaggio con 4 punti sul repubblicano. Sia il 12% dei probabili elettori che il 18% degli elettori registrati hanno dichiarato di non aver compiuto una scelta sull’indirizzo del proprio voto. “Alla fine tutto dipenderà dall’affluenza e da quel 18% di indecisi”, ha spiegato Nesho. Anche i cittadini che per il momento hanno deciso di astenersi hanno un’importanza da non sottovalutare nella corsa alla Casa Bianca, poiché capaci di confermare o ribaltare qualsiasi verdetto. Nonostante tutto, il recupero di Trump sembra essere rilevante anche per il Wall Street journal.

Il Wall Street journal: Donald Trump supera Harris

Il sondaggio compiuto dal Wall street journal indica Trump in vantaggio a livello nazionale, un altro dato che se considerato assieme ai sondaggi di Forbes e HarrisX, potrebbe risultare come una conferma della campagna elettorale repubblicana. Le informazioni riportate dal Wsj indicano che il 48% degli elettori ha una posizione favorevole su Trump, mentre quelli che ritengono positiva la presenza di Harris sarebbero il 45%. Manca poco all’election day e i risultati dei sondaggi sembrano premiare lo sprint dei conservatori guidati dall’imprenditore americano.

Tra i due scambi di “complimenti”. Lei: “Ama il nazismo e il fascismo”. Lui: “Forse beve, si droga?”.













