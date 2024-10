MARANO, LA LOVE STORY POLITICA (UN TEMPO CLANDESTINA) TRA MORRA E IL “CAVALIER” DI MARINO PROSEGUE. SI DISCUTE DI SCUOLA A SAN ROCCO E DI ASSESSORATO?

813 Visite

La storia d’amore, per molti versi clandestina, tra il “cavalier” Lorenzo Di Marino, al secolo “Caramella”, e Matteo Morra è fatti di alti e bassi. Il “cavalier”, un anno e mezzo fa, lo sostenne al ballottaggio e i suoi voti, assieme a quelli di altri del corso Mediterraneo, furono determinanti per l’esponente del Pd. Il “cavalier” Di Marino, consigliere reduce dallo scioglimento per camorra con Rodolfo Visconti, nel cui decreto è citato ampiamente, da allora non ha mai mollato la presa: si è rivolto, assieme ad altri, al consigliere regionale dem Mario Casillo, nella speranza di ottenere qualche riconoscimento. L’ultimo incontro con Casillo c’è stato poche settimane fa e un altro, a quanto pare, ce ne sarà prossimamente.

Il “cavaliere”- caramella” si fece notare anche nei mesi precedenti, in municipio, dove andò a discutere di una possibile riapertura del mercato ortofrutticolo ma da qualche tempo – come si sussurra da più parti – sarebbe diventato anche il referente o meglio il mediatore tra un privato, proprietario di una ex scuola abusiva, e il Comune di Marano. Obiettivo: evitare lo sfratto la cui procedura è stata promossa proprio dal privato, che pare – sussurrano i bene informati – abbia anche dei vincoli di parentela proprio con il Di Marino, “cavaliere”, caramella”.

Di Marino è un “amante” infaticabile: ha deciso che Morra deve essere suo (politicamente suo) e gli fa, pertanto, una corte serrata. Da un anno si rumoreggia circa la possibilità che il gruppo del “Cavaliere” abbia una rappresentanza in giunta. Si dice che il sindaco lo abbia promesso a Casillo e si dice che ciò debba avvenire al massimo entro dicembre del 2024.

Finora Morra lo ha portato sempre a “sperdere”, ma ora la questione scuola e la necessità di non deludere Casillo potrebbero far propendere la bilancia dalla parte del “cavaliere” che, ricordiamolo, assieme allo “scienziato” del corso Mediterraneo, non è mai stato tenero nei confronti dell’imbronciato sindaco comunista, da tanti addetti ai lavori ribattezzato come “D’Alemino”.













